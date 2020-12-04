Суд арестовал блогера Reeflay по делу о смерти девушки во время стрима

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Раменский суд Подмосковья арестовал блогера Стаса Решетникова (Reeflay) на два месяца по делу о смерти девушки во время стрима. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Решетникова меру пресечения в виде заключения под стражу", – сказал собеседник агентства.

В Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области уточнили, что суд отправил Решетникова в СИЗО до 3 февраля 2021 года.

Блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.

Ранее в Сети появилась запись стрима блогера, во время которой скончалась девушка. Сообщалось, что во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия. Сам блогер на допросе заявлял о своей непричастности к смерти 27-летней знакомой.

По данным проведенной экспертизы, у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома, которая образовалась при "не менее трех воздействий на лицо девушки".

Следователи указали, что первоначальные сведения о беременности умершей не подтвердились. В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил об обнаружении в ее крови наркотических веществ.

