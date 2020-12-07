Адвокат опроверг информацию о назначении психиатрической экспертизы блогеру Reeflay

16:04
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Защита блогера Станислава Решетникова (Reeflay), во время прямого эфира которого умерла девушка, не получала постановления о назначении психолого-психиатрической экспертизы подзащитному. Об этом заявил адвокат блогера Евгений Кулагин, сообщает Агентство "Москва".
"Если бы подобное постановление было, то следователь меня бы с ним ознакомил. Более того, нет никаких оснований назначать подобную экспертизу. Никто не говорил, что Решетников невменяемый", – заявил адвокат.
При этом Кулагин отметил, что решение о проведении экспертизы остается в компетенции следователя и еще может быть принято.
Ранее в СМИ появилась информация, что по делу Reeflay назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также отмечалось, что во время следственных действий у Решетникова изъяли сведения из компьютера, с флеш-накопителей и мобильного телефона.
Раменский суд Подмосковья ранее арестовал стримера на два месяца. Блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.
Следователи указали, что во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия. Сам блогер на допросе заявил о своей непричастности к смерти 27-летней знакомой.
По данным экспертизы, у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома, которая образовалась при "не менее трех воздействий на лицо девушки".
Суд арестовал блогера Reeflay по делу о смерти девушки на стриме
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