Блогер Reeflay получил 6 лет колонии за смерть девушки во время треш-стрима

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Раменский суд Московской области приговорил к шести годам колонии строгого режима блогера Станислава Решетняка (Reeflay), в эфире которого скончалась девушка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Подмосковья.

"Суд назначил Решетняку наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – уточнили в ведомстве.

По данным суда, в ночь на 2 декабря в прямых эфирах, которые вел блогер в Сети, зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, пока девушка случайно не схватила провода и не уронила оборудование, таким образом прервав стрим.

"Это не понравилось Решетняку, и он, в очередной раз избив подругу, выставил ее из дома в неотапливаемую бойлерную. Оставшись один, Станислав поднял упавшую аппаратуру и вновь включил прямой эфир, сообщив зрителям о недостойном поведении девушки. Только по просьбе зрителей показать потерпевшую в прямом эфире он открыл бойлерную, где обнаружил ее без сознания", – добавили в ведомстве.

Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки. Сам Решетняк на допросе заявил о своей непричастности к смерти 27-летней знакомой.

Экспертиза показала, что у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома.

