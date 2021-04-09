Дело блогера Reeflay направили в суд

14:42
Фото: телеграм канал Агентство "Москва"
Уголовное дело в отношении блогера Станислава Решетникова (Reeflay), в доме которого во время прямого эфира умерла девушка, направили в суд, говорится на сайте СК РФ.
"В основе доказательственной базы – записи того самого стрима, множество допросов, заключения судебных экспертиз и другие результаты следственных действий", – говорится в сообщении.
В СК отметили, что если противоправные действия попали в открытое пространство, то эти данные станут частью доказательственной базы.
"А демонстрация совершаемого преступления свидетельствует о сверхцинизме лица", – говорится в сообщении СК.
Ранее блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.
2 декабря 2020 года в доме Решетникова бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на теле которой видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.
Однако в прямых эфирах, которые вел блогер в Сети, зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия. Сам Решетников на допросе заявил о своей непричастности к смерти 27-летней знакомой.
Экспертиза показала, что у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома.
Суд выбрал меру пресечения блогеру, у которого в прямом эфире погибла девушка
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