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Происшествия

14:42

Дело блогера Reeflay направили в суд

суды происшествия

Фото: телеграм канал Агентство "Москва"

Уголовное дело в отношении блогера Станислава Решетникова (Reeflay), в доме которого во время прямого эфира умерла девушка, направили в суд, говорится на сайте СК РФ.

"В основе доказательственной базы – записи того самого стрима, множество допросов, заключения судебных экспертиз и другие результаты следственных действий", – говорится в сообщении.

В СК отметили, что если противоправные действия попали в открытое пространство, то эти данные станут частью доказательственной базы.

"А демонстрация совершаемого преступления свидетельствует о сверхцинизме лица", – говорится в сообщении СК.

Ранее блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.

2 декабря 2020 года в доме Решетникова бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на теле которой видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.

Однако в прямых эфирах, которые вел блогер в Сети, зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия. Сам Решетников на допросе заявил о своей непричастности к смерти 27-летней знакомой.

Экспертиза показала, что у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома.

Суд выбрал меру пресечения блогеру, у которого в прямом эфире погибла девушка

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