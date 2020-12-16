СФ планирует законодательно запретить треш-стримы в интернете

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Совет Федерации планирует законодательно запретить так называемые треш-стримы после резонансного случая с одним из блогеров, сообщает ТАСС.
Такое решение сенаторы приняли 16 декабря на заседании Совфеда и собираются обсудить предложения по этому вопросу в конце января.
Вопрос поднял сенатор Алексей Пушков. Он напомнил резонансный случай, произошедший с блогером Reeflay. По словам сенатора, возбуждение уголовного дела по факту смерти – это другое, поэтому он призвал внести поправки в законодательство, которые запретят треш-стримы.
"Пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в интернете быть не должно", – считает Пушков.
С ним согласилась спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Мы не должны допускать такие страшные вещи в интернете", – заявила она.
2 декабря в Сети появилась запись стрима блогера, во время которого скончалась девушка. Молодой человек вызвал врачей и сотрудников полиции, не прекращая эфир. Врачи констатировали смерть девушки.
Согласно видеозаписи, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Он плакал и винил себя в смерти подруги, однако останавливать трансляцию не стал.
По данным СК, у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома. Раменский суд Подмосковья арестовал стримера на два месяца. Блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.
Названа предварительная причина гибели девушки в прямом эфире у стримера
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