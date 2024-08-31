Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели полностью ликвидировали пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Пожар произошел на Бережковской набережной, доме 20, строении 9 в субботу, 31 августа. Там загорелся второй этаж трехэтажного административного здания.

Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоен второй ранг сложности. Авиация сбросила на очаги пожара более 350 тонн воды. Предварительной причиной стала неисправность электросети. По словам очевидцев, утром в офисах, расположенных в здании, наблюдались перебои в работе электричества.

К тушению были привлечены более 130 специалистов и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль "Полковник Чернышев", беспилотники, а также четыре вертолета Московского авиационного центра: три Ка-32 и один Ми-26.

