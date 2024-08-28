Топливный склад загорелся в Ростовской области после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Новости Ростова | 161.RU"

Возгорание произошло на топливном складе в Каменском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Как он уточнил, никто не пострадал. По словам главы области, в тушении пожара задействованы силы экстренного реагирования.

"Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует", – указал Голубев.

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью. Киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные силы ПВО также уничтожили беспилотник самолетного типа в Россошанском районе Воронежской области. Падение фрагментов дрона вызвало возгорание около взрывоопасных объектов. Оперативные службы временно эвакуировали жителей двух населенных пунктов, находящихся неподалеку.

