Силы ПВО уничтожили за ночь 12 БПЛА над Воронежской и Ростовской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 12 украинских дронов самолетного типа над Воронежской и Ростовской областями. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БПЛА самолетного типа", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что восемь беспилотников были сбиты над территорией Воронежской области и еще четыре – над Ростовской областью.

Ранее пять мирных граждан погибли в результате атаки ВСУ по Ракитянскому району Белгородской области. Кроме того, ранения получили 12 человек.

После атаки украинских войск Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Специалисты СК устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к удару. Их действиям будет дана правовая оценка.

