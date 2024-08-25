Пять мирных жителей погибли в результате удара ВСУ по Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Пять мирных граждан стали жертвами украинской атаки по Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях вражеского удара в своем телеграм-канале.

"Обстрелян Ракитянский район. <...> 12 человек ранены, 9 из них госпитализированы, 6 человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в Детской областной больнице", – уточнил он.

В настоящее время медики делают все, чтобы стабилизировать пострадавших, добавил Гладков. В случае необходимости их отправят на лечение в Москву.

Губернатор обратился к близким погибших со словами сочувствия. Он пообещал, что каждой семье будет оказана помощь.

Ранее в Белгородской области четыре человека пострадали при атаках со стороны Украины. Трое получили ранения в поселке Октябрьском, еще один – в селе Ясные Зори. Для оказания помощи их доставили в медучреждения. Также в селе Зиборовка дрон атаковал трактор и легковой автомобиль. Транспортные средства получили повреждения.

