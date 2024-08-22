Несколько воздушных целей и БПЛА сбиты над Белгородом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО сбила несколько воздушных целей и беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждены четыре машины и стена одного из предприятий. Однако в результате ЧП никто не пострадал.

Гладков добавил, что все оперативные службы работают на месте происшествия.

В ночь на 22 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над шестью регионами России 28 украинских беспилотников самолетного типа. Над территорией Волгоградской области были ликвидированы 13 из них.

Еще 7 дронов уничтожили над Ростовской областью, 4 беспилотника – над Белгородской, 2 – над Воронежской и по одному дрону – над Брянской и Курской областями.

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