22 августа, 13:56Происшествия
Несколько воздушных целей и БПЛА сбиты над Белгородом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская система ПВО сбила несколько воздушных целей и беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, повреждены четыре машины и стена одного из предприятий. Однако в результате ЧП никто не пострадал.
Гладков добавил, что все оперативные службы работают на месте происшествия.
В ночь на 22 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над шестью регионами России 28 украинских беспилотников самолетного типа. Над территорией Волгоградской области были ликвидированы 13 из них.
Еще 7 дронов уничтожили над Ростовской областью, 4 беспилотника – над Белгородской, 2 – над Воронежской и по одному дрону – над Брянской и Курской областями.
Новости часа: Сергей Собянин рассказал о десяти БПЛА, сбитых на подлете к Москве
Читайте также
- Аэропорты столичного региона работают штатно после ограничений на фоне атаки дронов
- Ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты
Новость дополняется