21 августа, 19:11Транспорт
Ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты
Фото: 123RF/bombaert
Ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
При этом в период с 15:38 до 18:40 по московскому времени, когда действовали временные ограничения, ни один самолет не ушел на запасной аэродром.
Ограничения в этих двух аэропортах вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Это было необходимо из-за того, что в Мурманской области была выявлена воздушная угроза в связи с возможной атакой беспилотника.
Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что в области реализуются все необходимые меры по повышению безопасности. Он также попросил жителей региона быть бдительными и сообщать о подозрительных ситуациях.
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