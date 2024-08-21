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Ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

При этом в период с 15:38 до 18:40 по московскому времени, когда действовали временные ограничения, ни один самолет не ушел на запасной аэродром.

Ограничения в этих двух аэропортах вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Это было необходимо из-за того, что в Мурманской области была выявлена воздушная угроза в связи с возможной атакой беспилотника.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что в области реализуются все необходимые меры по повышению безопасности. Он также попросил жителей региона быть бдительными и сообщать о подозрительных ситуациях.

