Угроза применения беспилотника выявлена в Мурманской области

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В Мурманской области выявлена воздушная угроза в связи с возможной атакой беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Сейчас, по его словам, реализуются все необходимые меры по повышению безопасности в области.

"Северян прошу быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях", – предупредил Чибис.

На этом фоне для обеспечения безопасности полетов аэропорты Мурманска и Хибины ввели временные ограничения, о чем сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Соответствующие ограничения были введены днем 21 августа с 15:38 по московскому времени. Сейчас экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов реализуют меры для обеспечения безопасности полетов.

"Это главный приоритет", – подчеркнул Кореняко.

В ночь на 21 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 45 беспилотников самолетного типа над регионами РФ, 11 из которых – над Московской областью. Еще 23 БПЛА сбили над Брянской областью, 6 – над Белгородской областью, 3 дрона – в Калужской и 2 – в Курской области.

