Аэропорт на японском Хоккайдо закрывался из-за пропажи ножниц

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Пропавшие ножницы в Новом аэропорту Титосэ на японском острове Хоккайдо стали причиной задержек 201 рейса и отмены еще 36, пишет CNN со ссылкой на заявление операторов воздушной гавани.

Инцидент в одном из самых загруженных в Японии аэропортов случился еще 17 августа. Опасный предмет пропал из магазина в зоне ожидания вылета внутреннего рейса. Служба безопасности опасалась, что их могли взять возможные террористы для использования на борту в качестве оружия.

На этом фоне пришлось приостановить на два часа проверки пассажиров, что и привело к массовым задержкам самолетов. Также некоторых пассажиров заставили пройти проверку еще раз, из-за чего очереди возникли в зоне вылета.

"Инцидент произошел из-за отсутствия надлежащих систем использования, хранения и управления со стороны пользователей магазина", – подчеркнули в пресс-службе.

Позже местное издание Nikkan Sports уточнило, что ножницы нашлись в том же магазине, где они и пропали.

Ранее причиной задержек некоторых рейсов авиакомпании Smartavia стал инцидент с жесткой посадкой в аэропорту Сочи. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке коснулось хвостовой частью взлетной полосы. Поэтому самолет был временно отстранен от перелетов.

