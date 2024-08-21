Аэропорты столичного региона работают штатно после ограничений на фоне атаки дронов

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Аэропорты Московского региона работают штатно после временных ограничений на фоне атаки беспилотников, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, временные ограничения вводились с 02:31 до 06:30 на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. На запасные аэродромы ушли восемь самолетов.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – написал Кореняко.

Воздушная атака в ночь на 21 августа стала одной из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. По словам Сергея Собянина, созданная эшелонированная защита столицы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки.

По предварительной информации, никто не пострадал, какие-либо разрушения не выявлены. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 21 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 45 беспилотников самолетного типа над регионами РФ, 11 из которых – над Московской областью. Еще 23 БПЛА сбили над Брянской областью, 6 – над Белгородской областью, 3 дрона – в Калужской и 2 – в Курской области.