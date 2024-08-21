Два беспилотника уничтожены над Тульской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.

"Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", – добавили в ведомстве.

В ночь на 21 августа силы ПВО в городском округе Подольск отразили атаку трех беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. В результате случившегося, предварительно, также обошлось без пострадавших и разрушений.

Кроме того, воздушной атаке со стороны ВСУ подверглись этой ночью Брянская и Ростовская области. В Брянской области было уничтожено в общей сумме 15 беспилотников. На западе Ростовской области средства ПВО сбили украинскую ракету.