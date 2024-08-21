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02:39

Происшествия

Еще восемь беспилотников ВСУ были уничтожены в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО продолжают отражение атаки ВСУ в Брянской области. Было сбито еще восемь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказал глава области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, при воздушной атаке никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ночью силы ПВО уничтожили семь украинских дронов над территорией Брянской области. В результате случившегося также обошлось без пострадавших.

Кроме того, воздушной атаке подверглась и Ростовская область. Так, на западе региона была уничтожена ракета ВСУ. После падения ее осколков пострадавших не выявили.

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