Силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над Брянской областью

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за час семь украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал глава области.

Накануне воздушным атакам ВСУ подверглись три населенных пункта Белгородской области. В результате произошедшего различные травмы получили четыре мирных жителя.

В частности, трое мужчин пострадали в поселке Октябрьском Белгородского района в результате атак беспилотников. С баротравмами и различными осколочными ранениями они обратились в Октябрьскую ЦРБ.