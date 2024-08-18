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18 августа, 18:55

Происшествия

ВСУ нанесли удар по храму Серафима Саровского в Донецке

Фото: телеграм-канал "Алексей КулемZин"

ВСУ обстреляли храм преподобного Серафима Саровского в Донецке. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецке погибли два мирных жителя из-за ударов украинских войск.

Ранее ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, удары попали по складским помещениям, где располагаются цистерны с топливом, и по частному сектору.

Более того, ВСУ нанесли удар по центру города Кременная в ЛНР кассетными снарядами, в результате чего оказались тяжело ранены два мирных жителя. В ходе атаки также были повреждены четыре многоквартирных дома. При этом после обстрела остались неразорвавшиеся боеприпасы. Во избежание чрезвычайной ситуации силами военных было оперативно проведено разминирование территории.

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