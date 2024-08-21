ТАСС: аэропорты Мурманска и Апатит ввели ограничения на прием и вылет самолетов

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Аэропорты Мурманска и Апатит ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом ТАСС сообщил источник, приближенный к воздушным гаваням.

Меры были введены 21 августа с 15:46 по московскому времени в связи с ограничениями на использование воздушного пространства на территории в рамках 100 километров.

Между тем на фоне атаки дронов на столичный регион, которая произошла в ночь на 21 августа и стала одной из самых масштабных за все время, аэропорты Москвы штатно работают после введения временных ограничений. Они вводились в период с 02:31 до 06:30 в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. В связи с этим на запасные аэродромы ушли 8 самолетов.

По словам Сергея Собянина, созданная эшелонированная защита столицы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Никто в результате воздушной атаки не пострадал, какие-либо разрушения не выявлены.

В ночь на 21 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 45 беспилотников самолетного типа над регионами РФ, 11 из которых – над Московской областью. Еще 23 БПЛА сбили над Брянской областью, 6 – над Белгородской областью, 3 дрона – в Калужской и 2 – в Курской области.

