СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте после украинской атаки по белгородскому селу Ракитное, в результате которой погибли мирные жители. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к удару. Их действиям будет дана правовая оценка.

Пять мирных граждан стали жертвами атаки ВСУ по Ракитянскому району. Кроме того, ранения получили 12 человек, 9 из которых сейчас находятся в больнице, 6 человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая остается в реанимации. В случае необходимости пострадавших могут отправить на лечение в Москву.

Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования близким погибших и пообещал оказать им поддержку.

