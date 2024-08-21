Женщина погибла из-за атаки украинского дрона на авто в Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с дрона взрывное устройство на автомобиль, из-за чего погибла женщина, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

По его словам, местная жительница погибла на месте – ее ранения были несовместимы с жизнью. Трагедия произошла в Большесолдатском районе области. Также ранения получили еще два местных жителя.

"Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь", – добавил врио главы региона в своем телеграм-канале.

Бои с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Позже ЦИК решил перенести сентябрьское голосование на выборах депутатов органов местного самоуправления в 7 муниципальных образованиях Курской области.

Для защиты от украинских войск в РФ создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск". Всего за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более 4 130 военных, а также 58 танков.

