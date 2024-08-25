Житель Горловки погиб в ДНР после обстрела ВСУ

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Мирный житель погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Зайцево в пригороде Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.

"Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", – написал он в своем телеграм-канале.

Также из-за обстрела ВСУ были ранены двое жителей Горловки, повреждены некоторые дома Зайцево, а также поселка шахты имени Ленина, добавил Приходько.

Ранее мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона по селу Соловьевка Белгородского района. Мужчина скончался от полученных ранений на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

