Одна из пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область находится в реанимации

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Одна из пострадавших после атаки дронов на Саратовскую область находится в реанимации. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минздрава, передает ТАСС.

Пострадавшей женщине уже провели операцию. Вся необходимая медпомощь оказывается в полном объеме, указали в министерстве.

Российские средства ПВО утром 26 августа уничтожили несколько беспилотников в Саратовской области. Однако в Саратове и Энгельсе зафиксировали попадания обломков БПЛА в жилые дома.

В результате атаки в Саратове ранения получили четыре человека. Одну женщину в тяжелом состоянии доставили в городское медучреждение. Еще троим пострадавшим оказана помощь на месте.

В Энгельсе же был поврежден многоэтажный дом. Пострадавших нет. Специалисты эвакуировали всех жильцов на время обследования здания.

В свою очередь, глава Саратовской области Роман Бусаргин поручил Минфину региона предусмотреть выделение денег на предоставление людям компенсаций ущерба по домам и автомобилям.