26 августа, 08:17Происшествия
Четыре частных дома повреждены после атаки БПЛА в Прибрежном Саратовской области
Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"
Четыре частных дома получили повреждения в поселке Прибрежном Саратовской области после атаки БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
"Специалисты экстренных служб и администрации на месте с жителями", – написал Бусаргин.
Он также подчеркнул, что вся необходимая жителям помощь будет оказана.
Средства ПВО ликвидировали несколько БПЛА в Саратовской области утром 26 августа. Тем не менее были зафиксированы попадания обломков беспилотников в жилые дома в Саратове и Энгельсе.
В результате атаки БПЛА в Саратове пострадали четыре человека. Одну женщину в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение, троим пострадавшим помощь оказали на месте.
Частичные повреждения в областном центре получил жилой комплекс на Предмостовой площади. Местный аэропорт временно ограничил прием и отправку самолетов.
В Энгельсе в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали.
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