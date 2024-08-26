Четыре частных дома повреждены после атаки БПЛА в Прибрежном Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Четыре частных дома получили повреждения в поселке Прибрежном Саратовской области после атаки БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"Специалисты экстренных служб и администрации на месте с жителями", – написал Бусаргин.

Он также подчеркнул, что вся необходимая жителям помощь будет оказана.

Средства ПВО ликвидировали несколько БПЛА в Саратовской области утром 26 августа. Тем не менее были зафиксированы попадания обломков беспилотников в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

В результате атаки БПЛА в Саратове пострадали четыре человека. Одну женщину в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение, троим пострадавшим помощь оказали на месте.

Частичные повреждения в областном центре получил жилой комплекс на Предмостовой площади. Местный аэропорт временно ограничил прием и отправку самолетов.

В Энгельсе в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали.

