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26 августа, 06:56

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Бусаргин: несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Саратовской области

Власти Саратовской области сообщили о пострадавших при атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал "ЧП Саратов"

Несколько мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

В больницу госпитализировали женщину в тяжелом состоянии – врачи борются за ее жизнь. Остальным была оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Кроме того, частичные повреждения получил жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове.

"Поговорили с жильцами дома, всем окажем помощь. После всех проверок жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и всем необходимым", – отметил Бусаргин.

Глава региона поручил профильным структурам обследовать конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Помимо этого, власти поручили в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию.

Средства ПВО ликвидировали несколько беспилотников в Саратовской области утром 26 августа. Тем не менее были зафиксированы попадания обломков дронов в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

Также вражеские беспилотники были сбиты этой ночью в Брянской области. Всего произошло две атаки на регион при помощи БПЛА – в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Пять человек погибли при обстреле со стороны ВСУ поселка в Белгородской области

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