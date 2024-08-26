26 августа, 05:51Происшествия
Силы ПВО сбили несколько беспилотников в Саратовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали несколько беспилотников в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
По его словам, зафиксированы попадания обломков дронов в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.
Ранее два FPV-дрона атаковали легковой автомобиль на участке трассы Красная Яруга – Вязовое в Белгородской области. В результате двое мирных жителей, мужчина и 17-летняя девушка, получили ранения.
Украинские войска также обстреляли поселок Зайцево в пригороде Горловки. В результате атаки ВСУ погиб мирный житель, еще двое получили различные травмы.
Пять человек погибли при обстреле со стороны ВСУ поселка в Белгородской области