Украинский беспилотник уничтожен над территорией Брянской области

Фото: 123RF/tsuneo

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее пять мирных граждан погибли в результате атаки ВСУ по Ракитянскому району Белгородской области. Кроме того, ранения получили 12 человек, 9 из которых сейчас находятся в больнице, 6 человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая остается в реанимации.

После атаки украинских войск Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Специалисты СК устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к удару. Их действиям будет дана правовая оценка.