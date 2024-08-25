Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона по селу Соловьевка Белгородского района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина скончался на месте до приезда скорой от полученных ранений. В связи с этим он выразил соболезнования родственникам погибшего.

Недавно из-за украинской атаки по Ракитянскому району погибли пять человек, а еще 13 – пострадали. Гладков заверил, что медики делают все, чтобы стабилизировать пострадавших. В случае необходимости их отправят на лечение в Москву.

Кроме того, в результате атаки оказались повреждены 12 домов, линия электропередачи, газопровод, семь транспортных средств и два коммерческих объекта.

