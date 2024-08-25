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25 августа, 10:54

Происшествия

Число пострадавших при обстреле белгородского села выросло до 13

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших при обстреле белгородского села Ракитное выросло до 13 человек. Об этом свидетельствует информация в телеграм-канале главы региона Вячеслава Гладкова.

"Количество раненых увеличилось до 13 человек, девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ. Учитывая характер и тяжесть ранения, принято решение отправить ее в городскую больницу №2 Белгорода", – уточнил он.

Кроме того, в результате вражеской атаки оказались повреждены 12 домов, линия электропередачи, газопровод, семь транспортных средств и два коммерческих объекта.

Пять человек погибли в результате украинской атаки по Ракитянскому району. Гладков выразил соболезнования их близким и пообещал оказать поддержку.

Также сообщалось о госпитализации девяти человек, состояние шести из которых оценивается как тяжелое. Гладков заверил, что медики делают все, чтобы стабилизировать пострадавших. В случае необходимости их отправят на лечение в Москву.

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об увеличении числа обстрелов региона

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