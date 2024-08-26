Еще один беспилотник ВСУ уничтожен в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. Какие-либо разрушения не выявлены. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Этой ночью силы ПВО уже уничтожали вражеский БПЛА над территорией Брянской области. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Ближе к утру воздушной атаке ВСУ подверглась Саратовская область: украинские дроны были сбиты в Энгельсе и Саратове. Вместе с тем зафиксированы попадания обломков дронов в жилые дома.

