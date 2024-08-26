Прием и отправку самолетов временно ограничили в аэропорту Саратова

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Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту Гагарин после атаки беспилотников на регион, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В связи с этим на вылет задерживается рейс авиакомпании "Россия" FV-6490 в столичный аэропорт Шереметьево. Актуальную информацию о времени прибытия и отправления рейсов можно найти на онлайн-табло либо на сайте аэропорта в разделе табло рейсов.

Средства ПВО ликвидировали несколько беспилотников в Саратовской области утром 26 августа. Тем не менее были зафиксированы попадания обломков дронов в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

В Минздраве региона сообщили, что в результате атаки БПЛА в Саратове пострадали четыре человека. Одну женщину в тяжелом состоянии доставили в одно из лечебных учреждений Саратова. Еще троим пострадавшим помощь оказали на месте.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в городе частичные повреждения получил жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове.

В Энгельсе поврежден в результате атаки БПЛА многоэтажный дом на улице Пушкина. При этом пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали.

