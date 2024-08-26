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26 августа, 07:22

Происшествия

Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотника на Саратовскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрава региона.

Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Она находится в одном из лечебных учреждений Саратова. Еще троим пострадавшим помощь оказали на месте.

Средства ПВО ликвидировали несколько беспилотников в Саратовской области утром 26 августа. Тем не менее были зафиксированы попадания обломков дронов в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

В результате повреждения получил жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. Глава региона поручил профильным структурам обследовать конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания.

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