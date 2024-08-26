Власти Саратовской области пообещали компенсировать ущерб после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Компенсации ущерба выплатят жителям Саратовской области, чьи дома и автомобили пострадали после атаки БПЛА. Об этом заявил глава Саратовской области Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании.

Все экстренные службы и профильные структуры задействованы в оперативном устранении последствий, подчеркнул губернатор, добавив, что до жильцов необходимо в кратчайшие сроки доводить всю информацию по возможностям размещения и получения помощи. Для этого развернуты оперативные штабы.

"Министерству финансов: предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение компенсаций по пострадавшим автомобилям", – сказал Бусаргин.

Он поручил главам районов держать вопрос на постоянном контроле и позже доложить о проделанной работе.

Средства ПВО ликвидировали несколько БПЛА в Саратовской области утром 26 августа, однако обломки беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

В результате атаки БПЛА в Саратове пострадали четыре человека. Одну женщину в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение, троим пострадавшим помощь оказали на месте.

Частичные повреждения в областном центре получил жилой комплекс на Предмостовой площади. В Энгельсе в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания эвакуировали.

