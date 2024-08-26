Евраев: ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

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ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

"Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод", – написал Евраев.

По его словам, на месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Сейчас там работают экстренные службы.

В Волгоградской области киевским режимом также была предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам РФ, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

В результате падения обломков двух БПЛА в Еланском районе получили повреждения жилой дом и два нежилых строения.

"Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", – добавил Бочаров.

Средства ПВО ликвидировали несколько БПЛА в Саратовской области утром 26 августа. Обломки беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

В Саратове после атаки БПЛА пострадали четыре человека. Одну женщину в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение, троим пострадавшим помощь оказали на месте.

Частичные повреждения в областном центре получил жилой комплекс на Предмостовой площади. Местный аэропорт временно ограничил прием и отправку самолетов, позже ограничения были сняты.

В Энгельсе в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали.

