Ограничения на работу аэропорта Саратова сняты

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Ограничения на работу аэропорта Саратова после атаки беспилотников на регион сняты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

На вылет задержан один рейс авиакомпании "Россия" FV-6490 в столичный аэропорт Шереметьево. Аэропорт работает в штатном режиме.

Актуальную информацию о времени прибытия и отправления рейсов можно найти на онлайн-табло либо на сайте аэропорта в разделе табло рейсов.

Рано утром 26 августа в саратовском международном аэропорту Гагарин ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов из-за БПЛА.

Средства ПВО ликвидировали несколько беспилотников в Саратовской области. Тем не менее были зафиксированы попадания обломков дронов в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

В Минздраве региона сообщили, что в результате атаки БПЛА в Саратове пострадали четыре человека. Одну женщину в тяжелом состоянии доставили в одно из лечебных учреждений Саратова. Еще троим пострадавшим помощь оказали на месте.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в городе частичные повреждения получил жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове.

В Энгельсе поврежден в результате атаки БПЛА многоэтажный дом на улице Пушкина. При этом пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали.

