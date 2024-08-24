24 августа, 15:38Происшествия
Подавленный силами РЭБ дрон ВСУ уничтожили у пирса яхт-клуба в Севастополе
Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"
Украинский беспилотник, который прибило волнами к пирсу яхт-клуба, уничтожили в Севастополе, рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Во время осмотра дрона взрывотехники спецподразделения пришли к выводу о наличии боезаряда, что указало на опасность его транспортировки. В связи с этим специалисты приняли решение о его уничтожении на месте обнаружения, рассказал глава региона.
Дрон был обезврежен штатно. Его ликвидация проводилась с соблюдением всех мер безопасности, подчеркнул он.
О том, что волны принесли к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе украинский дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, стало известно 24 августа. Развожаев сообщил, что он упал в акваторию Черного моря после одной из атак со стороны Вооруженных сил Украины.
Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями