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24 августа, 08:07

Происшествия

Режим ЧС ввели в трех поселениях Воронежской области после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Гусев"

Режим ЧС объявлен в некоторых поселениях Воронежской области после ночной атаки дронов. Глава региона Александр Гусев рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трех поселений введен режим ЧС", – говорится в его публикации.

В результате ударов дронов пострадали две женщины. Одну из них положили в больницу в тяжелом состоянии, другая получила ссадины и от госпитализации отказалась, уточнил губернатор.

Около 200 жителей одного села и СНТ эвакуировали. Для них подготовили пункты временного размещения, однако большинство граждан решили остановиться у близких.

Система противовоздушной обороны и средства РЭБ устранили за минувшую ночь пять беспилотников.

Гусев отметил, что гражданские объекты не повреждены. Однако в одном населенном пункте возникли неполадки с подачей электроэнергии.

В настоящее время детонация продолжается, сообщил глава региона. Он призвал граждан не выкладывать в Сеть фотографии с места ЧП и не приближаться к обломкам дронов.

В ночь на 23 августа силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. Четыре вражеских дрона были сбиты над Белгородской областью, оставшиеся три БПЛА – над Курской областью.

До этого дежурные средства перехватили и ликвидировали над шестью регионами России 28 украинских беспилотников самолетного типа. Над территорией Волгоградской области были уничтожены 13 из них.

Российская система ПВО сбила два дрона над Курской областью

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