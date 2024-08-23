23 августа, 07:20Происшествия
Силы ПВО уничтожили ночью семь украинских БПЛА над регионами России
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в ночь на 23 августа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, четыре вражеских дрона были сбиты над Белгородской областью, оставшиеся три БПЛА – над Курской областью.
В ночь на 22 августа ПВО перехватила и уничтожила над шестью регионами РФ 28 беспилотников ВСУ. При этом 13 из них были ликвидированы над территорией Волгоградской области.
В результате падения БПЛА в регионе возник пожар на территории объекта Минобороны. Каких-либо серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не выявили.
Через некоторое время очаги возгорания были ликвидированы. В результате произошедшего жертв нет, эвакуацию также не проводили из-за отсутствия необходимости.
Средства ПВО сбили 28 БПЛА над шестью российскими регионами