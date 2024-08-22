Очаги возгорания от упавших обломков БПЛА в Волгоградской области ликвидированы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Очаги возгорания, возникшие при падении обломков БПЛА в Калачевском районе Волгоградской области, ликвидированы. Об этом сообщил глава района Роман Горбатый в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа совместно со специальными техническими пожарными службами. Погибших нет. Эвакуацию не проводили из-за отсутствия необходимости.

При администрации Советского сельского поселения работает комиссия. Жители многоквартирных домов оповестили о необходимости обращения в комиссию при обнаружении повреждений жилья.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали над шестью регионами России 28 украинских беспилотников самолетного типа. Над территорией Волгоградской области устранены 13 дронов.

На фоне вражеской атаки в регионе были установлены временные ограничения на прибытие и отправку самолетов. Глава Калачевского района Роман Горбатый сообщил об отсутствии серьезных повреждений гражданской инфраструктуры.

