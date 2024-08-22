22 августа, 09:52Происшествия
Гражданская инфраструктура почти не повреждена после атаки БПЛА под Волгоградом
Фото: телеграм-канал ASTRA
В Калачевском районе Волгоградской области нет серьезных повреждений гражданской инфраструктуры после атаки БПЛА, сообщил глава района Роман Горбатый в своем телеграм-канале.
По его словам, создана комиссия, которая оценит степень ущерба, причиненного гражданской инфраструктуре. В отдельных квартирах лишь выбиты стекла. По выявленным фактам местные жители получат компенсацию.
В ночь на 22 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над шестью регионами России 28 украинских беспилотников самолетного типа. Над территорией Волгоградской области были ликвидированы 13 из них.
После атаки беспилотников на регион в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прибытие и отправку самолетов. Авиагавань не принимает и не отправляет суда.
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