Аэропорт Волгограда ограничил прием и отправку самолетов после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Ограничения на прибытие и отправку самолетов введены в аэропорту Волгограда после атаки беспилотников на регион, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря АО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасию Голодову.

По ее словам, авиагавань не принимает и не отправляет суда в связи с ограничениями на использование воздушного пространства, которые были введены на территории региона.

Актуальную информацию о статусе вылетов пассажиры могут увидеть на сайте международного аэропорта Волгограда, подчеркнула Голодова.

Данные онлайн-табло авиагавани свидетельствуют о том, что к настоящему моменту задерживаются три рейса Волгоград – Москва, один рейс – Волгоград – Пермь, а также три рейса – Москва – Волгоград.

Между тем в ночь на 22 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над шестью регионами России 28 украинских беспилотников самолетного типа. Над территорией Волгоградской области были ликвидированы 13 из них.

Еще 7 дронов уничтожили над Ростовской областью, 4 беспилотника – над Белгородской, 2 – над Воронежской и по одному дрону – над Брянской и Курской областями.