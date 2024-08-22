Пожар возник на объекте Минобороны в Волгоградской области после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на территорию Волгоградской области, в районе Мариновки. Большая часть дронов была уничтожена, однако в результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Минобороны. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет", – приводится комментарий Бочарова в телеграм-канале региональной администрации.

Этой ночью средства ПВО также отразили атаки вражеских беспилотников в Брянской, Воронежской и Ростовской областях. Предварительно, во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Вечером 21 августа российские военные также обнаружили и уничтожили ракету ВСУ в Курской области. О возможных последствиях случившегося пока не сообщалось.