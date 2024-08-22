Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате произошедшего никто не пострадал, разрушения также не выявлены. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Этой ночью силы ПВО также отразили атаку пяти беспилотников на западе Ростовской области. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Кроме того, воздушной атаке украинских сил подверглась Курская область. Там российским бойцам удалось сбить ракету ВСУ.