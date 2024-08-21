Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Новошахтинске

Фото: телеграм-канал "Это Ростов Новости"

Взрывная волна от украинской ракеты, которая была сбита ПВО РФ около часа ночи 21 августа на западе Ростовской области, повредила 15 частных домов в Новошахтинске. Об этом глава администрации города Сергей Бондаренко написал в телеграм-канале.

По его информации, обломки сбитой ракеты вызвали пожар на пустыре, повреждения получили несколько домов. Бондаренко отметил, что в течение дня специалисты, входящие в состав комиссии по обследованию и оценке повреждений, провели подворный обход в районе падения обломков. В результате в 15 частных домах взрывной волной повреждены окна и двери.

С собственниками домовладений проводится разъяснительная работа по сбору документов для получения выплат и оказания помощи в восстановлении имущества, говорится в публикации.

Ранее российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Курской областью. Врио губернатора Алексей Смирнов поблагодарил военнослужащих за работу.

До этого ПВО России отразила удар со стороны ВСУ, которые выпустили порядка 12 ракет ATACMS по Крымскому мосту. Все снаряды были ликвидированы.

