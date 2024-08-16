Силы ПВО России ночью отразили удар 12 ракет ATACMS по Крымскому мосту

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны РФ прошедшей ночью отразили удар со стороны Вооруженных сил Украины, которые выпустили около 12 ракет ATACMS по Крымскому мосту. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В результате все снаряды были ликвидированы.

Ранее в Пентагоне сообщили, что у США нет доказательств нарушений запрета на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь России со стороны Вооруженных сил Украины.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что США не исключают изменений политики использования американского оружия и его видов ВСУ. Там отметили, что это будет зависеть от динамики на поле боя.

