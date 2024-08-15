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15 августа, 22:47

Политика

Пентагон не исключил изменений политики использования ВСУ американского оружия

Фото: 123RF/icholakov

Соединенные Штаты Америки не исключают никаких изменений политики использования американского оружия и его видов Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, это будет зависеть динамики на поле боя.

"Всякий раз, когда поле боя менялось и адаптировалось, мы также адаптировались. Так что прямо сейчас мы не исключаем ничего, поскольку динамика на поле боя меняется, мы всегда даем украинцам то, что им нужно", – цитирует ее РИА Новости.

Аргументируя свои слова, Сингх напомнила об истребителях F-16. Она отметила, что ранее украинская сторона не нуждалась в них, однако в настоящее время они уже переданы украинским военным.

Ранее Сингх рассказала, что США все еще стремятся получить больше информации о целях нападения ВСУ на Курскую область. Она обратила внимание, что, по мнению Штатов, Украина должна самостоятельно раскрыть цели организованных ей военных операций.

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