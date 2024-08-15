Белый дом не знает, как Россия ответит на атаку ВСУ в Курской области

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Соединенным Штатам Америки неизвестно, как Россия ответит на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Американский политик подчеркнул, что Вашингтон внимательно наблюдает за перемещениями российских войск. При этом Кирби также не смог ответить на вопрос о том, смогут ли украинские военные, по мнению Вашингтона, сохранить контроль над занятой территорией Курской области.

"Я не могу и не стану говорить об операциях ВСУ, да и не в состоянии этого делать. Я не могу судить об их намерениях и конечных целях, а также об их возможностях достичь этих целей", – цитирует Кирби РИА Новости.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Вместе с тем, по данным СМИ, Белый дом не контактировал с Москвой по ситуации в Курской области. Однако президент США Джо Байден подчеркивал, что ситуация в Курской области создает "настоящую дилемму". Он заявлял, что ему докладывают о происходящем в российском регионе каждые 4–5 часов.