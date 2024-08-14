РИА Новости: США не контактировали с РФ по ситуации в Курской области

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Белый дом не контактировал с Москвой по ситуации в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Мне неизвестно о каких-либо контактах", – приводит агентство ответ собеседника.

По словам американского президента Джо Байдена, ситуация в Курской области создает "настоящую дилемму". Он рассказал, что ему докладывают о происходящем в российском регионе каждые 4–5 часов. В Госдепе, в свою очередь, отказались признавать причастность Вашингтона к нападению украинских войск на Курскую область.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои ВС РФ с ВСУ. В связи с происходящим в регионе введен режим ЧС федерального характера, а также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). С начала боев в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Власти области отметили, что ситуация в регионе остается сложной, но контролируемой и управляемой. Российские бойцы продолжают ликвидировать по частям проникшие мобильные группы противников.