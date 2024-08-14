Пентагон все еще пытается выяснить цели вылазки Украины в РФ

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Администрация США продолжает пытаться выяснить у украинских властей цели атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Мы поддерживаем контакт с нашими украинскими коллегами, чтобы получить дополнительные подробности об их целях, касающихся их операций, но у меня нет ничего помимо этого", – приводит ТАСС заявление Райдера с брифинга для журналистов.

У представителя Пентагона также спросили, перебросила ли Россия свои войска с украинской линии фронта в Курскую область. Райдер, в свою очередь, посоветовал обратиться с таким вопросом в Минобороны РФ.

"Когда речь идет об Украине, наше внимание сосредоточено на поддержке Украины и ее способности защитить свою суверенную территорию и вернуть свои суверенные территории", – добавил он.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Согласно данным на 13 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.

В Минобороны РФ сообщили, что химические боеприпасы, которые применили украинские войска при обстреле бригады "Россетей" в Курской области, характерны для американского и немецкого вооружения.

Вместе с тем в Госдепартаменте США не стали признавать причастность Вашингтона к нападению украинских войск на Курскую область.