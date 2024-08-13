Алаудинов раскрыл число чеченцев, сдавшихся в плен ВСУ в Курской области

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Пять военнослужащих из подразделения "Ахмат-Чечня" сдались в плен Вооруженным силам Украины в ходе боев в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

По его словам, это произошло в неравном бою. В итоге в плену оказались трое стрелков и двое связистов. Их имена и фамилии уже известны.

Таким образом, Алаудинов опроверг информацию о большом количестве пленных.

"Сказки про массовые сдачи в плен рассказывайте своим бабушкам на хуторе", – написал генерал-майор.

Он добавил, что в Чечне есть множество военных подразделений. По его словам, его бойцы из спецназа "Ахмат" не были схвачены противником.

Ранее Алаудинов сообщил об уничтожении большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область. Сейчас все подразделения ВС РФ уничтожают киевских боевиков, а сами ВСУ несут такие потери, которые не фиксировались за весь период СВО, указал он.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 12 августа, под контролем украинцев находятся 28 населенных пунктов области. Судьба двух тысяч человек неизвестна. Погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Согласно информации на 13 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.

В свою очередь, Владимир Путин назвал главной задачей выбить противника с территории Курской области. Он подчеркнул, что Киев выполняет волю западных хозяев, которые воюют с Россией руками украинцев.

